От доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м.Во сколько раз больше оставшаяся част?? доски,чем отпилили? Помогите пожалуйста,составить условие задачи.
Математика
От доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м.Во сколько раз больше оставшаяся част?? доски,чем отпилили? Помогите пожалуйста,составить условие задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот мой ответ! Извини что так долго!:-( Ой и там вместо на ? больше нужно написать во ? раз больше
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