Запишите в виде многочлена : 1)3а(а-5в)-5в(в-5а)=? 2)2ху-(х-у)2х-3у)=? 3)(а-5)(а-1)-(а+2)(а-3)
Алгебра
Запишите в виде многочлена : 1)3а(а-5в)-5в(в-5а)=? 2)2ху-(х-у)2х-3у)=? 3)(а-5)(а-1)-(а+2)(а-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3a(a - 5b) - 5b(b - 5a) = 3a² - 15ab - 5b² + 25 ab = 3a² + 10ab - 5b² 2) 2ху - (х - у)(2х - 3у) = 2xy - (2x² - 2xy - 3xy + 3y²) = -2x² + 7xy - 3y² 3) (а - 5)(а - 1) - (а + 2)(а - 3) = a² - 5a - a + 5 - (a² + 2a - 3a - 6) = -5a + 11
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