Составьте 3 вопроса на тему - Осевое вращение Земли 5 КЛАСС НАДО К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ

География
Составьте 3 вопроса на тему - Осевое вращение Земли 5 КЛАСС НАДО К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каковы географические следствия вращение земли вокруг своей оси? в каком направлении вращается Земля вокруг своей оси?  что является следствием осевого вращения земли?
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