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Коордынаты горада киев
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Коордынаты горада киев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50°27′00″ с. ш. 30°31′24″ в. д.
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