Сколько квадратных сантиметров в 40дм² ,480дм²
Математика
Сколько квадратных сантиметров в 40дм² ,480дм²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40дм² = 4000см² 480дм²=48000см ²
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