Найдите длину отрезка АD (рис. 2.21

Гость: Гость:

Находим АС по теореме Пифагора: 6^2+6^2=х^2; 72=х^2; х=√72; И после, опять по теореме Пифагора ищем AD: 72+36=x^2; 108=x^2; 20√2=x; Ответ: 20√2 Если не ошибаюсь