Вычислите столбиком: а) 58*196 б)4600*1760 в)405*208 г)17835:145 д)36490:178 пожалуйста
Математика
Вычислите столбиком: а) 58*196 б)4600*1760 в)405*208 г)17835:145 д)36490:178 пожалуйста
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