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Укажи сумму и составь выражение. 4и4, 4и3. 5и5. 6и4.
Математика
Укажи сумму и составь выражение. 4и4, 4и3. 5и5. 6и4.
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Гость:
4+4+3=11 5+5=10 6+4=10
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