Укажите слово в котором букв больше чем звуков и ель нолик конь единица
Русский язык
Укажите слово в котором букв больше чем звуков и ель нолик конь единица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове "конь" букв больше, чем звуков: 3 звука - [кон'], но 4 буквы. В остальных количество звуков и букв либо одинаковое, либо - звуков больше, чем звуков ("единица" - 7 букв, но 8 звуков из-за двух звуков в букве "е": й + э).
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