Составьте предложение, употребляя в них любое из данных имён существительных сна??ала именительном падеже, затем в винительном

Русский язык
Составьте предложение, употребляя в них любое из данных имён существительных сна??ала именительном падеже, затем в винительном
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где данные имена сущ.? Странный сегодня день,нормального вопроса задать не могу...мы не экстрасенсы,знаете-ли?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово в котором букв больше чем звуков и ель нолик конь единица
Ответить
Математика
От доски длиной 8 м. отпилили часть длиной 2 м. Во сколько раз больше оставшаяся час??ь доски, чем отпиленная?? Помогите решить
Ответить
Математика
1088:68+57442:77=? Помогите решить пример! Срочно!
Ответить
Русский язык
Какой из данных предлогов не совпадает с глагольной приставкой В:К:С:О;У?
Ответить
Алгебра
Запишите в виде многочлена : 1)3а(а-5в)-5в(в-5а)=? 2)2ху-(х-у)2х-3у)=? 3)(а-5)(а-1)-(а+2)(а-3)
Ответить