Составьте предложение, употребляя в них любое из данных имён существительных сна??ала именительном падеже, затем в винительном
Русский язык
Составьте предложение, употребляя в них любое из данных имён существительных сна??ала именительном падеже, затем в винительном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где данные имена сущ.? Странный сегодня день,нормального вопроса задать не могу...мы не экстрасенсы,знаете-ли?
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