Перемены героя на протяжении всей сказки ( Царевна) сказка:сказка о мертвой царе??не и о семи богатырях
Литература
Перемены героя на протяжении всей сказки ( Царевна) сказка:сказка о мертвой царе??не и о семи богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемены героя происходят три раза за всю сказку
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