Допишите уравнения следующих ядерных реакций cr+ngt;v

Химия
Допишите уравнения следующих ядерных реакций cr+ngt;v
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От шестидесяти до ста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Перемены героя на протяжении всей сказки ( Царевна) сказка:сказка о мертвой царе??не и о семи богатырях
Ответить
Қазақ тiлi
СРОЧНО нужен перевод текста. НА КАЗАХСКИЙ С днём рождения мой дорогой друг.Я в это замечательный,торжественный и прекрасный день хочу поздравить...
Ответить
Русский язык
Туман (какой?) Густой ....,......,.....,....,...
Ответить
Русский язык
Составьте предложение, употребляя в них любое из данных имён существительных сна??ала именительном падеже, затем в винительном
Ответить
Русский язык
Укажите слово в котором букв больше чем звуков и ель нолик конь единица
Ответить