ООЧЕНЬ СРОЧНО cos²1-3tg3*ctg3+sin²1
Алгебра
ООЧЕНЬ СРОЧНО cos²1-3tg3*ctg3+sin²1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учтём, что Sin²α + Cos²α =1 и tgα * Ctgα = 1 Cos²1 - 3tg3*Ctg3 + Sin²1 = 1 - 3*1 = 1 - 3 = -2
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