Разгадайте анаграмму Икс Стинас , напишите лингвистический термин Пожалуйста помогите , очень надо!!!
Русский язык
Разгадайте анаграмму Икс Стинас , напишите лингвистический термин Пожалуйста помогите , очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксис - это раздел такой науки, как лингвистика, изучающий строение словосочетаний и предложений, так же изучает связь различный частей речи в тех же словосочетаниях и предложениях
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