Разгадайте анаграмму Икс Стинас , напишите лингвистический термин Пожалуйста помогите , очень надо!!!

Русский язык
Разгадайте анаграмму Икс Стинас , напишите лингвистический термин Пожалуйста помогите , очень надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксис - это раздел такой науки, как лингвистика, изучающий строение словосочетаний и предложений, так же изучает связь различный частей речи в тех же словосочетаниях и предложениях 
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