Помогите! Какое значение для тепла и прочности имеют наклонные стены юрты, состо??щие из жердей и брезента (шкур или парусины)?

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Юрта — это круглый дом кочевника, укрытый шкурами. ... Монгольская и казахская юрта хотя и очень похожи, но все же имеют различия. ... Монгольская юрта состоит из деревянного каркаса (ханы), наклонной кровли из жердей (уни), центральных...