Помогите! Какое значение для тепла и прочности имеют наклонные стены юрты, состо??щие из жердей и брезента (шкур или парусины)?
Другие предметы
Помогите! Какое значение для тепла и прочности имеют наклонные стены юрты, состо??щие из жердей и брезента (шкур или парусины)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юрта — это круглый дом кочевника, укрытый шкурами. ... Монгольская и казахская юрта хотя и очень похожи, но все же имеют различия. ... Монгольская юрта состоит из деревянного каркаса (ханы), наклонной кровли из жердей (уни), центральных...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Как сделать задачу выражением? Помогите: 52 карандаша стоят 156 р. Сколько стоят 17 т??ких карандашей? 38 карандашей? ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА ВЫРОЖЕН...
Окружающий мир