Чтобы приготовить состав для полировки медных изделий берут 10 частей воды 5 часте?? нашатырного спирта и две части мела.Помогите плиз

Гость: Гость:

Извини если опоздала,но если так.То отметь) 1)10 + 5 + 2 = 17 частей входит в состав полировки 2) 340: 17 = 20 г в одной части 3)20*10=200 г воды 4)20*5 = 100 г спирта 5)20* 2 = 40 г мела