По обществознанию, какие виды деятельности бывают?

Обществознание
По обществознанию, какие виды деятельности бывают?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть несколько классификаций видов деятельности, но основными видами деятельности являются игра, учение и труд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От мотка ленты продавец отрезал пять раз по 6м. Какой длины была лента,если в мотке осталось 60? Запиши верные равенства,используя числа: 1) ...
Ответить
Математика
Номер 466 помогите плиз
Ответить
Математика
Чтобы приготовить состав для полировки медных изделий берут 10 частей воды 5 часте?? нашатырного спирта и две части мела.Помогите плиз
Ответить
Другие предметы
Помогите! Какое значение для тепла и прочности имеют наклонные стены юрты, состо??щие из жердей и брезента (шкур или парусины)?
Ответить
История
Оба направления ВШП с востока смыкались и доходили до этого города.(8 букв)
Ответить