По обществознанию, какие виды деятельности бывают?
Обществознание
По обществознанию, какие виды деятельности бывают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть несколько классификаций видов деятельности, но основными видами деятельности являются игра, учение и труд.
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