От мотка ленты продавец отрезал пять раз по 6м. Какой длины была лента,если в мотке осталось 60? Запиши верные равенства,используя числа: 1) 63,9,7 2)7,42,6 3)21,7,3 4)7,28,4

Математика

От мотка ленты продавец отрезал пять раз по 6м. Какой длины была лента,если в мотке осталось 60? Запиши верные равенства,используя числа: 1) 63,9,7 2)7,42,6 3)21,7,3 4)7,28,4

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