От мотка ленты продавец отрезал пять раз по 6м. Какой длины была лента,если в мотке осталось 60? Запиши верные равенства,используя числа: 1) 63,9,7 2)7,42,6 3)21,7,3 4)7,28,4
Математика
От мотка ленты продавец отрезал пять раз по 6м. Какой длины была лента,если в мотке осталось 60? Запиши верные равенства,используя числа: 1) 63,9,7 2)7,42,6 3)21,7,3 4)7,28,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*6= 30м - отрезали 30+60 = 90м - была лента 63=7*9, 63:7=9, 63=9*7, 63:9=7 42=7*6, 42=6*7, 42:7=6, 42:6=7 21=7*3, 21:7=3, 21=3*7, 21:3=7 28=7*4, 28:7=4, 28=4*7, 28:4=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Чтобы приготовить состав для полировки медных изделий берут 10 частей воды 5 часте?? нашатырного спирта и две части мела.Помогите плиз
Другие предметы
Помогите! Какое значение для тепла и прочности имеют наклонные стены юрты, состо??щие из жердей и брезента (шкур или парусины)?