Помогите помогите одимпиада русский медведь

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Помогите помогите одимпиада русский медведь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решал это  25.А 26.Г 27.В 28.Б 29.А 30.Б
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