Помоги по казахскому, дам 25 баллов
Қазақ тiлi
Помоги по казахскому, дам 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1незнаю остальные правильные кажется. ............☺
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