Запишите в виде смешанного числа или правильной дроби: а)1.3 ; б)48.0023 ;0.013; г)1.28.
Математика
Запишите в виде смешанного числа или правильной дроби: а)1.3 ; б)48.0023 ;0.013; г)1.28.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1,3=13/10=1(целая) 3/10 б)48,0023= 48(целых) 23/10000 в) 0,013= 13/1000 г) 1,28=1(целая) 28/100
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