Что такое "моральные знания", " практическое поведение личности" и "помыслы и посту??ки"?
Обществознание
Что такое "моральные знания", " практическое поведение личности" и "помыслы и посту??ки"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Моральное знание – это знание о должном, о том, что следует делать, а что находится под запретом
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