Образуй слова с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -анин-,янин-, подумай, какое значениеимеют эти суффиксы. Если ты живешь в России,то ты россиянин,а мы россияне.если ты живёшь в париже
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Образуй слова с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -анин-,янин-, подумай, какое значениеимеют эти суффиксы. Если ты живешь в России,то ты россиянин,а мы россияне.если ты живёшь в париже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парижанин всё легко это просто
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