Как правильно написать ласково имена?

Гость: Гость:

Без мягкого знака, БЕЗ!! ! Я не глагол, чтоб меня с мягким знаком писать!! С мягким знаком пишутся Глаголы, а я хоть и женского рода, но не глагол!!! Блин, иногда так бесит, когда меня с мягким знаком пишут: ( я не глагол, не нужен мягкий знак!