Как правильно написать ласково имена?
Русский язык
Как правильно написать ласково имена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без мягкого знака, БЕЗ!! ! Я не глагол, чтоб меня с мягким знаком писать!! С мягким знаком пишутся Глаголы, а я хоть и женского рода, но не глагол!!! Блин, иногда так бесит, когда меня с мягким знаком пишут: ( я не глагол, не нужен мягкий знак!
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