что, как вы ститайте.никак нельзя назвать среством общения а) жесты б) мимику г) п??ступки в) интонацию
Обществознание
что, как вы ститайте.никак нельзя назвать среством общения а) жесты б) мимику г) п??ступки в) интонацию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) поступки т.к. это уже не общение - это действия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На машину погрузили m ящиков . В каждом ящике было 70 коробок, а в каждой коробке n цв??тных карандашей. Сколько всего крандашей погрузили в машину...
Математика
В прямоугольном треугольнике один из внешних углов равен 115°.найдите меньший угол прямоугольного тоеуглнука.овет дайе в грудусах
Русский язык
Образуй слова с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -анин-,янин-, подумай, какое значениеимеют эти суффиксы. Если ты живешь в России,то ты россиянин,а мы...
Математика
Русский язык