что, как вы ститайте.никак нельзя назвать среством общения а) жесты б) мимику г) п??ступки в) интонацию

Обществознание

что, как вы ститайте.никак нельзя назвать среством общения а) жесты б) мимику г) п??ступки в) интонацию

Автор: Гость