Помогите решить уравнение 41,04-x=32,264; 9,78-1,89-x+116,11=24
Математика
Помогите решить уравнение 41,04-x=32,264; 9,78-1,89-x+116,11=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 41,04-х=32,264 -х=32,264-41,04 -х=-8,776 х=8,776 2. 9,78-1,89-х+116,11=24 -х=24-116,11+1,89-9,78 -х=-100 х=100
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