Помогите решить уравнение 41,04-x=32,264; 9,78-1,89-x+116,11=24

Математика
Помогите решить уравнение 41,04-x=32,264; 9,78-1,89-x+116,11=24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.    41,04-х=32,264 -х=32,264-41,04 -х=-8,776 х=8,776 2.     9,78-1,89-х+116,11=24 -х=24-116,11+1,89-9,78 -х=-100 х=100
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