Чарльз Дарвин вклад в развитие биологии в двух словах
Биология
Чарльз Дарвин вклад в развитие биологии в двух словах
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Ему принадлежит эволюционная теория, обоснованная научно. Он изложил ее в труде под названием "Происхождение видов путем естественного отбора". Эту книгу в 1859 году опубликовал Дарвин. Вклад в биологию кратко описать можно следующим образом. Дарвин считал, что движущие силы эволюции - наследственная изменчивость, а также борьба за существование. В условиях борьбы неизбежным результатом данной изменчивости становится естественный отбор, который представляет собой преимущественное выживание самых приспособленных особей того или иного вида.
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