Решите уравнение x + 9 = 15; x − 14 = 2; 5 − x = 3; y · 4 = 12; y : 7 = 2; 8 : y = 4
Математика
Решите уравнение x + 9 = 15; x − 14 = 2; 5 − x = 3; y · 4 = 12; y : 7 = 2; 8 : y = 4
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1 ответ: 6, 2 ответ: 16, 3 ответ: 2, 4 ответ: 3, 5 ответ: 14, 6 ответ: 2
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