Найдите дополнения в номерах : 2,3,4 и скажите чем они выражены

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Найдите дополнения в номерах : 2,3,4 и скажите чем они выражены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вспомнил вас ( вас дополнение местоимение) ожило в сердце (дополнение в сердце существительное с предлогом) вспомнил время (дополнение время существительное). 3.закрыв дымкой ( доп.дымкой существительное) закрыв даль (доп. даль существительное) даль полей (полей сущ.) синеют над лесами ( лесами сущ.) 4.Сорвал цветок (цветок сущ.) поймал жука( жука сущ.) прикоснуться к красоте (красоте сущ.) прикоснуться сердцем (сердцем сущ.)
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