Помогите пожалуйста все это решить

Гость: Гость:

1) 147+ n-(m-236)=147+n-m+236=383+n-m при m=305 n=173 383+173-305=556-305=251 2) а) x-43=38 x=38+43 x=81 б) 53+у=71 у=71-53 у=18 в) 74-(у+35)=26 74-у-35=26 -у=26-74+35 -у=-13 у=13 3) C___M___N__D CM=37 MN=у CD=68 ND-? пусть ND=х, составим ур-е 37+у+х=68 у+х=68-37 у+х=31 при у=14 14+х=31 х=31-14 х=17 при у=23 23+х=31 х=31-23 х=8 4) k+458+362=k+820 384-(164+n)=384-164-n=220-n 5) DK=20 DA=17 BK=16 AB-? D---B-------------A--K 20-17=3 DB 20-16=4 AK 3+4=7 20-7=13 ВА=13