Как и почему разрушаются лишайники? плиз
Биология
Как и почему разрушаются лишайники? плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они выделяют лишайниковую кислоту и разрушают горную породу
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