Помогите пожалуйста написать письмо Деду Морозу по этому алгоритму написания письма: 1.Приветствие или обращение. 2.Вопросы ,добрые слова. 3.Изложение информации. 4.Формулы прощания. Подпись. Дата

Гость: Гость:

Здравствуйте ДедМороз я хочу обратится к вам. Хочу вас спросить ------------- .Вы самый хороший, хочу пожелать --------------,-----------,-------. Я был самым хорошим , и пожалуйста подарите мне и моей семье ----------- . Дос- видение . имя 1 января 2015 год