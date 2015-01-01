Помогите пожалуйста написать письмо Деду Морозу по этому алгоритму написания письма: 1.Приветствие или обращение. 2.Вопросы ,добрые слова. 3.Изложение информации. 4.Формулы прощания. Подпись. Дата
Русский язык
Помогите пожалуйста написать письмо Деду Морозу по этому алгоритму написания письма: 1.Приветствие или обращение. 2.Вопросы ,добрые слова. 3.Изложение информации. 4.Формулы прощания. Подпись. Дата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте ДедМороз я хочу обратится к вам. Хочу вас спросить ------------- .Вы самый хороший, хочу пожелать --------------,-----------,-------. Я был самым хорошим , и пожалуйста подарите мне и моей семье ----------- . Дос- видение . имя 1 января 2015 год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Саша и сережа собрали 3 кг грибов. саша собрал 1 кг .170г грибов .кто из мальчиков собрал больше и на сколько?
Литература
Какие черты характера свойственны богатырям?Как братья относятся к царевне и поч??му? Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
Математика