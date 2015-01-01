Помогите пожалуйста написать письмо Деду Морозу по этому алгоритму написания письма: 1.Приветствие или обращение. 2.Вопросы ,добрые слова. 3.Изложение информации. 4.Формулы прощания. Подпись. Дата

Русский язык
Помогите пожалуйста написать письмо Деду Морозу по этому алгоритму написания письма: 1.Приветствие или обращение. 2.Вопросы ,добрые слова. 3.Изложение информации. 4.Формулы прощания. Подпись. Дата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте ДедМороз я хочу обратится к вам. Хочу вас спросить ------------- .Вы самый хороший, хочу пожелать --------------,-----------,-------. Я был самым хорошим , и пожалуйста подарите мне и моей семье ----------- . Дос- видение . имя 1 января 2015 год
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