Помогите пожалуйста решить эту задачу буду очень благодарна и подпишусь!!! С двух станций, расстояние между которыми 300 км, движутся на встречу к друг другу 2 товарных поезда с одинаковыми скоростями первый из них прошел до вс...

Математика

Помогите пожалуйста решить эту задачу буду очень благодарна и подпишусь!!! С двух станций, расстояние между которыми 300 км, движутся на встречу к друг другу 2 товарных поезда с одинаковыми скоростями первый из них прошел до встречи на 100 км больше чем 2 поезд, а встретились она через 2 часа после выхода второго. На сколько раньше вышел со станции первый поезд?

Автор: Гость