Помогите пожалуйста решить эту задачу буду очень благодарна и подпишусь!!! С двух станций, расстояние между которыми 300 км, движутся на встречу к друг другу 2 товарных поезда с одинаковыми скоростями первый из них прошел до вс...
Математика
Помогите пожалуйста решить эту задачу буду очень благодарна и подпишусь!!! С двух станций, расстояние между которыми 300 км, движутся на встречу к друг другу 2 товарных поезда с одинаковыми скоростями первый из них прошел до встречи на 100 км больше чем 2 поезд, а встретились она через 2 часа после выхода второго. На сколько раньше вышел со станции первый поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у них одинаковые скорости, значит 1ый проехал 100км., а потом выехал 2ой. Вычетаем из 300км.—100км., получается 200км., т.к. одинаковые скорости, значит, что 200км. они проехали с общей скоростью(V1+V2) за 2 часа. Общая скорость равна 200:2=100. Скорости равны, значит V1иV2=100:2=50. Теперь делим 100км., которые 1ый поезд прошел до выезда 2ого на 50 и получаем 2часа. ответ:2 часа
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