Помогите перевести предложение:Sometimes you don't have to book here. 5 класс английский.плииииз!!
Английский язык
Помогите перевести предложение:Sometimes you don't have to book here. 5 класс английский.плииииз!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда вы не должны резервировать здесь. Например: I want to book a hotel for my winter vacation.
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