Сравните кудесника и Олега из песни о вещем Олеге. Срочно!!!!!! Даю 99 балов

Гость: Гость:

Олег-воитель,"мудрый владыка",не боится никого и ничего ,не знает поражений ,мужественно сражается с хазарами и побеждает ,сжигая их "села и нивы",рубя всех мечами. Кудесник-"Покорный Перуну",вся жизнь его проходит в гаданиях,в молениях, в одиночестве,мудрый и вдохновенный, он не боится никому правду сказать,даже могучим владыкам и не нужен ему дар от князя.Он поведал ему его судьбу-что ждет Олега победа,щит его будет прибит на вратах столицы -Цареграда,ему суждено,что по жизни его враги ему будут завидовать,что даже ранен он не будет.Говорит о его великолепном коне,что он,как и хозяин ничего не боится И все бы хорошо но говорит кудесник ,что примет Олег "смерть от коня своего".После предсказаний кудесника Олег слезает с коня,прощается с ним,жалея о расставании.:"расстаться настало нам время" и просит отроков увести коня.Прошли годы.Олег с дружиной вспоминают ,все что было,Олег вспомнил своего коня.Ему сказали что его конь "давно уж почил непробудным сном" и Олег назвал кудесника лживым и безумным стариком и был не прав,потому что,когда пошел посмотреть на кости коня,из мертвой головы вылезла змея,ужалила его-кудесник оказался прав,Олег умер.