Ребят помогите плиз. Нипешите краткое описание портрета Лермонтова. (Портрета у м??ня нет)

Гость: Гость:

Худощавое лицо с бледной кожей, немного оттопырены уши, печальный взгляд мальчика - подростка, сидящего в черном одеянии, один глаз чуть ниже другого, губы - красивые,словно у девочки -бантиком, нос прямой,небольшого размера. Волосы вьющиеся, русые и уже давно не стриженные. Усталый взор и одиночество в глазах. Вид мальчика не радостный, озабоченный и унылый.