Стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел Поставь вопрос чтобы задача решалась двумя действиями реши ее

Математика

Стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел Поставь вопрос чтобы задача решалась двумя действиями реши ее

Автор: Гость