Стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел Поставь вопрос чтобы задача решалась двумя действиями реши ее

Математика
Стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел Поставь вопрос чтобы задача решалась двумя действиями реши ее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скольго всего было кресел и стульев 1)2*4=8 стульев 2)2+8=10 всего
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