Среди треугольников периметры которых 10см 18см 20см 15см 8см 27см есть равносторонние. Чему равны их периметры найди длину стороны каждого из равносторонних треугольников

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Равносторонний треугольник - значит у него углы и длины сторон равны. У треугольника 3 стороны. Поэтому ищем те цифры, которые делятся на 3. Это 15, 18 и 27. Дальше делим на 3 и находим длину одной стороны. 15\3=5. 18\3=6. 27\3=9