Среди треугольников периметры которых 10см 18см 20см 15см 8см 27см есть равносторонние. Чему равны их периметры найди длину стороны каждого из равносторонних треугольников
Математика
Среди треугольников периметры которых 10см 18см 20см 15см 8см 27см есть равносторонние. Чему равны их периметры найди длину стороны каждого из равносторонних треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равносторонний треугольник - значит у него углы и длины сторон равны. У треугольника 3 стороны. Поэтому ищем те цифры, которые делятся на 3. Это 15, 18 и 27. Дальше делим на 3 и находим длину одной стороны. 15\3=5. 18\3=6. 27\3=9
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