Який з амінів має найсильніші основні властивості в газовій фазі

Химия
Який з амінів має найсильніші основні властивості в газовій фазі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты кто и как теб мрнмспрмгоор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
:когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони, то они пользуются такси , на котором установлен знак?,а если инопик путешествует один,то...
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалу...
Ответить
Русский язык
Как не здороваются с добрым утром доброе утро добрый день добрый вечер добрая ноч??
Ответить
Математика
Примеры номер 8. нажмите на фото.
Ответить
Литература
Ребят помогите плиз. Нипешите краткое описание портрета Лермонтова. (Портрета у м??ня нет)
Ответить