Когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони ,то они пользуются такси на котором установлен знак ''?''
Окружающий мир
Когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони ,то они пользуются такси на котором установлен знак ''?''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знак на машине таксиста "Шашка таксиста,,
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