Когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони ,то они пользуются такси на котором установлен знак ''?''

Окружающий мир

Когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони ,то они пользуются такси на котором установлен знак ''?''

Автор: Гость