Начертите координатную прямую.Единичный отрезок равен 1 см.Найдите длину отрезка AB,если координаты его крайних точек равны:1)A(-1);B(3);2)A(-8);B(3).
Математика
Начертите координатную прямую.Единичный отрезок равен 1 см.Найдите длину отрезка AB,если координаты его крайних точек равны:1)A(-1);B(3);2)A(-8);B(3).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1=2 2см вот правильно всё
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