Начертите координатную прямую.Единичный отрезок равен 1 см.Найдите длину отрезка AB,если координаты его крайних точек равны:1)A(-1);B(3);2)A(-8);B(3).

Математика
Начертите координатную прямую.Единичный отрезок равен 1 см.Найдите длину отрезка AB,если координаты его крайних точек равны:1)A(-1);B(3);2)A(-8);B(3).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1=2 2см вот правильно всё 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Який з амінів має найсильніші основні властивості в газовій фазі
Ответить
Другие предметы
:когда инопик путешествует по нашей планете вместе с пони, то они пользуются такси , на котором установлен знак?,а если инопик путешествует один,то...
Ответить
Русский язык
Раздели слова на слоги и для переноса: пальчик, крыльцо, сильный, маленький, жительница, вальс, сельский срочно надо кто нибудь помогите пожалу...
Ответить
Русский язык
Как не здороваются с добрым утром доброе утро добрый день добрый вечер добрая ноч??
Ответить
Математика
Примеры номер 8. нажмите на фото.
Ответить