Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для обращения в пар 250 грамм воды взятой при температуре 100 градусов по Цельсию

Физика

Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для обращения в пар 250 грамм воды взятой при температуре 100 градусов по Цельсию

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