Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для обращения в пар 250 грамм воды взятой при температуре 100 градусов по Цельсию
Физика
Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для обращения в пар 250 грамм воды взятой при температуре 100 градусов по Цельсию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На кипение энергия не требуется, поскольку t=100C Удельная теплота парообразования воды L=2,3*10^6 Дж/кг Q=Lm=2300*10^3*0,25=575*10^3=575 кДж
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