Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно на метро. Сеолько проездны?? билетов, на 10 поездок каждый, они используют? Срочно пж!!! примерно через пол часа сдавать. Даю 8 баллов

Математика

Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно на метро. Сеолько проездны?? билетов, на 10 поездок каждый, они используют? Срочно пж!!! примерно через пол часа сдавать. Даю 8 баллов

Автор: Гость