Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно на метро. Сеолько проездны?? билетов, на 10 поездок каждый, они используют? Срочно пж!!! примерно через пол часа сдавать. Даю 8 баллов
Математика
Женя и её брат Митя 215 дней в году едут в школу и обратно на метро. Сеолько проездны?? билетов, на 10 поездок каждый, они используют? Срочно пж!!! примерно через пол часа сдавать. Даю 8 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
215×2×2=860 поездок 860÷10=86 проездных
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