Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну разложили 270 кг Найдите в каждой автобус сели по двое взрослых Сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров
Математика
Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну разложили 270 кг Найдите в каждой автобус сели по двое взрослых Сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 47 - 2 = 45(детей) ехало в одном автобусе 2) 270 : 45 = 6 (автобусов) Ответ: 6 автобусов было заказано.
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