Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну разложили 270 кг Найдите в каждой автобус сели по двое взрослых Сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров

Математика

Для отправки детей в лагерь было заказано несколько автобусов в них поровну разложили 270 кг Найдите в каждой автобус сели по двое взрослых Сколько было автобусов если в каждом находилось 47 пассажиров

Автор: Гость