Привет :3 можете решить ур-е ,под номером 129.
Алгебра
Привет :3 можете решить ур-е ,под номером 129.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) По теореме Виета: x₁+x₂=-3 x₁*x₂=2 Подбираем x: x₁=-2 x₂=-1 2)x²-7x+12=0 По теореме Виета: x₁+x₂=7 x₁*x₂=12 Подбираем x: x₁=3 x₂=4 3)-x²-2x+24=0 Умножаем всё на -1, чтобы было проще считать: x²+2x-24=0 По теореме Виета: x₁+x₂=-2 x₁*x₂=-24 Подбираем x: x₁=-6 x₂=4 4)-x²-5x+6=0 Умножаем всё на -1, чтобы было проще считать: x²+5x-6=0 По теореме Виета: x₁+x₂=-5 x₁*x₂=-6 Подбираем x: x₁=-6 x₂=1
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