Какую роль играет песня в жизни человека 10 предложений

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Музыка играет всегда разную роль в жизни каждого человека. Кто-то любит рок, джаз, «попсу», классическую или современную. И ни кто не осуждает их за свой вкус и стиль в музыке. Бывает, что определённое направление очень подходит к характеру человека, и он это ощущает и сравнивает текст песни со своим внутренним миром, своими мыслями и мечтами… Когда у человека плохое настроение или ему грустно, он слушает спокойную, медленную музыку и это помогает успокоиться (в какой-то мере…), и не так сильно грустить. Как говорил Бальзак: «Я изливаю своё горе в музыке…». А когда на душе весело мы слушаем что-то зажигательное, ритмичное и даже пытаемся при этом танцевать (ну конечно это не у каждого получается…) Музыка повсюду окружает нас, будь то в транспорте, в школе или на улице В каждой песне будь то о любви, о природе и т.д. есть скрытый смысл и его надо понять и почувствовать. У нас в Азербайджане много народностей и у каждого народа своя музыка.