Сказка про строение побега,функциях значение
Биология
Сказка про строение побега,функциях значение
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Побег — это вегетативный орган, который возник у растений как приспособление к жизни в воздушной среде суши. По строению побег более сложный, чем корень. Он состоит из стебля, листьев и почек. Стебель — ось побега. Он приспособлен к выполнению очень важной функции — передвижению веществ по растению. Стебель удерживает на себе листья. Лист — боковая часть побега. Основными функциями листа являются фотосинтез и испарение воды, или транспирация. Благодаря почкам, побег может ветвиться и образовывать системы побегов, увеличивая площадь питания растений. Побег, который развивается из зародыша, называют главным. У большинства растений на стебле хорошо видно узлы и междоузлия. Узел — место, где листья отходят от стебля, а междоузлие — расстояние между соседними узлами. Воображаемый угол между стеблем и листом называют листовой пазухой На верхушке стебля и в листовых пазухах находятся почки. Те, что располагаются на верхушках побегов, называют верхушечными, а те, что располагаются в пазухах, — боковыми, или пазушными. Нарастание побега обеспечивается деятельностью образовательной ткани, которая находится на верхушке стебля — осевой части побега. За счет верхушечной ночки побег растет в высоту, а за счет боковых — ветвится. Таким образом, почка — это зачаточный побег. Различают почки вегетативные и генеративные. Почку, из которой могут образовываться новые побеги, называют вегетативной. Почку, из которой развивается цветок или соцветие, называют генеративной. Одни почки у растений развиваются ежегодно. Другие могут развиваться на протяжении нескольких лет, тогда их называют спящими. Важное значение в жизни растений имеют и придаточные почки, которые могут образовываться не только на побегах, но и на корнях.
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