При первом своем приезде в Белогорскую крепость Гринев увидел «старую чугунную п??шку». В дальнейшем повествовании эта пушка упоминается еще три раза. Где?

Гость: Гость:

При первом своем въезде в Белогорскую крепость Гринев, между прочим, увидел у ворот «старую чугунную пушку» , о которой в дальнейшем (три главы спустя) читаем, что комендант крепости велел навести ее на толпу наступающих мятежников и «сам приставил фитиль» . Но тем и замечательна мудрая экономия пушкинской прозы, это ее описательная ткань насквозь динамична, так что каждый элемент описания становится затем необходимым элементом повествования.