Составьте и запишите пять вопросов на тему осень и ответы на них

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Составьте и запишите пять вопросов на тему осень и ответы на них
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Почему мы так говорим: «Покорми меня весной, а осенью я и сам сыт буду»? Ответ: осенью – сбор урожая, а весной урожая нет 2. Какие пословицы про осень вы знаете? Ответ: Осень непогодь сеет. Весной дождь парит, а осенью молчит. Птицы в гнезде до осени, дети в семье до возраста. Осень прикажет, весна свое скажет. 3. Листья какого дерева желтеют одними из первых? Ответ: листья берёзы 4. Какой день длиннее: летний или осенний? Ответ: летний 5. Кто автор этих строк? «Славная осень! Здоровый, ядрёный Воздух усталые силы бодрит; Лед неокрепший на речке студёной Словно как тающий сахар лежит…» Ответ: Николай Алексеевич Некрасов
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