Напишите небольшое сочинение 10 предложений),на тему "Человек по любви человека"

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Любовь – предмет споров и войн вот уже тысячи лет! до чего же непонятное явление. Пожалуй, именно за это мы и ценим любовь и так безотказно и всецелостно поддаемся ее влиянию. Наркотик, без которого очень сложно жить… возможно, конечно, но тогда придется испытывать столько боли, что жизнь становится просто невыносимой… да, любовь тоже приносит много боли и страданий, но они такие сладкие, что каждый человек, сам того не желая, становится мазохистом… ох уж эти люди! До чего смешные существа! Вот взять хоть меня! Ну потеха и только! Так, например, совсем недавно я была просто уверенна, что полюбила по настоящему, той самой любовью, которая появляется в человеческой жизни лишь однажды и навсегда остается ее частью… Решив что такое чудо произошло и со мной, я начала философствовать на тему любви и вот что написала: «Иногда я очень сильно чувствую любовь, очень искреннее переживаю и очень правдоподобно плачу, а иногда смеюсь над собой с неподдельным сарказмом и отказываюсь принимать себя другую – себя слабую. Но с ним я не боюсь быть слабой, я хочу быть таковой в его руках, хочу принадлежать ему, хочу срастись с ним каждой частью своего тела и стать единым и никогда не расставаться даже на секунду, потому что секунда – это часть времени, а время – это вечность, а расстаться на вечность подобно смерти… но я не хочу умирать… без него. » сильно, почти правдоподобно.